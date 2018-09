Van Polen op de bank: 'Dit zat er een keer aan te komen'

Toen scheidsrechter Joey Kooij afgelopen zondag in Groningen voor de laatste keer op zijn fluit blies, sloop Bram van Polen (32) in alle rust naar de kleedkamer van PEC Zwolle. Onderweg deelde hij alleen wat high-fives uit. De microfoon met donkerblauwe plopkap van sportzender Fox Sports, die hij normaal gesproken meteen na de wedstrijd onder zijn neus krijgt gedrukt, was in geen velden of wegen te bekennen.

,,Dat was wel lekker rustig", zegt Van Polen lachend. De reden dat hij ineens niet meer de media te woord hoefde te staan, was wat serieuzer van aard: de verdediger had zijn basisplaats en aanvoerdersband verloren. Tegen FC Groningen, een wedstrijd die PEC Zwolle met 0-1 won, bleef Van Polen negentig minuten op de bank. Een ploeggenoot mocht het analyserende praatje voor de camera doen.

Nieuwe generatie

In korte tijd zijn de routiniers uit het elftal van PEC Zwolle verdwenen, merkte Van Polen. Eerst Dirk Marcellis, toen Diederik Boer en later de aanvoerder zelf. ,,Dat zat er een keer aan te komen. De nieuwe generatie breekt door. Ik ga ervan uit dat ik tegen Vitesse ook niet op het veld sta. Ik heb altijd het vertrouwen genoten van de trainer, nu kiest hij hier voor. Dan vind ik dat hij deze jongens een tijdje het vertrouwen moet geven. Althans, dat zou ik wel doen als ik de trainer was.''

Voor Van Polen is het een nieuwe situatie, bankzitter zijn. Hij speelde sinds zijn komst naar Zwolle in 2007 op bijna elke denkbare positie, groeide uit tot cultheld en werd de onbetwiste aanvoerder van het elftal. ,,Ik heb tien jaar lang geen wissel gestaan, haha. Of ik een goede bankzitter ben? Dat weet ik niet. Ik ben iemand die weleens los kan gaan, maar dat doe ik ook als ik in de basis sta. PEC Zwolle is mijn club, dus om onrust te gaan lopen zaaien... Daar is helemaal niemand bij gebaat."

Marcellis

Van Polen prijst zich gelukkig dat hij überhaupt nog op het veld kán staan, als de situatie daar later in de competitie om vraagt. Ook de routinier moest maandag even slikken toen zijn goede maatje Marcellis in de kleedkamer vertelde dat hij door aanhoudende knieproblemen per direct stopt met voetballen. Van Polen wist er al een tijdje van. Beide voetballers komen geregeld, met vrouw en kinderen, bij elkaar over de vloer.

,,Dirk twijfelde, maar we wisten allemaal wel dat het niet goed zat. Het is vooral heel sneu voor hem. Qua persoonlijkheid in de groep konden we hem er heel goed bij hebben. Dirk was altijd bezig met het elftal. Hoe we dingen moesten oppakken, maar ook met normen en waarden. Hij is een echte winnaar die heel hard is voor zichzelf. Om dan zo jong, met zo'n karakter, op te moeten geven... Ja, dat deed mij echt wel wat."

Stappen maken