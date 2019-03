Van Polen opgelucht na zege, maar baalt van schorsing

PEC Zwolle klom naar de twaalfde plaats in de eredivisie en verschafte zichzelf weer een klein beetje lucht in de strijd tegen de play-off-plekken om degradatie. ,,Er stond wel druk op deze wedstrijd. Je ziet de meest vreemde uitslagen van concurrenten die opeens weer winnen.’’

Van Polen doelde op de winst van De Graafschap bij Heerenveen en Willem II dat Feyenoord verraste in de Kuip. ,,De opluchting was daarom ook groot bij ons. Dat merkte aan de blijdschap in de kleedkamer. We scoren nou eenmaal moeilijk en dat is wel een van de oorzaken dat we staan waar we staan. Toch speelden we vandaag aardig, vond ik. Vooral voor rust was het bij vlagen goed. Lekker dat we onszelf nu een keer belonen, na een week die toch veel energie heeft gekost.’’