Van Polen (PEC Zwolle) zag Ajax al snel 2-0 maken: ‘Toen dacht ik wel even aan VVV’

,,Toen zat ik wel even te rekenen”, erkende Van Polen na de 4-0 nederlaag in de Arena tegenover Fox Sports. ,,Ik dacht meteen aan VVV.” De routinier doelde daarmee op de recordnederlaag die de Venlonaren dit seizoen leden tegen Ajax (0-13). ,,Voor de wedstrijd had ik het er nog met Pelle Clement over hoe Ajax zich zou revancheren voor de uitschakeling in de Champions League. Nou, na tien minuten wisten we het antwoord wel.”