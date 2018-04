Van Polen spreekt schande van start PEC Zwolle in Kerkrade: Schiet mij maar lek

Bram van Polen had geen verklaring voor de zwakke openingsfase tegen Roda JC, waarin PEC Zwolle binnen acht minuten twee tegengoals moest slikken en die uiteindelijk net niet te boven kwam (3-2). ,,Dat was een schande."

,,Schiet mij maar lek. Ik weet het niet", aldus aanvoerder Van Polen. ,,Aan de voorbereiding lag het niet. We hebben goed getraind. De warming-up was scherp. Ik had er ook echt een goed gevoel bij. De rest ook, denk ik. En dan begin je zo slap. Door die goals loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan."

PEC Zwolle knokte zich langszij door een prachtige vrije trap van Younes Namli voor rust en een late gelijkmaker van Queensy Menig. Toch bleef trainer John van 't Schip met zijn team voor de zesde keer op rij met lege handen op vreemde bodem.

,,Dan wil je blijven aanvallen", zag de coach, die met verdediger Nicolás Freire als breekijzer de extra risico's beloond dacht te krijgen. ,,Dat kan wel, maar dan moet je de discipline houden. Dat hebben we niet gedaan." Verschil thuis en uit? ,,Dat is snel te verklaren als je ziet hoe we bij Groningen, Utrecht en hier beginnen."