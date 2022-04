Van Polen spreekt van ‘bonuspunten’ tegen AZ: ‘Vorige week waren we dood en begraven’

Na de nederlaag in de IJsselderby van vorige week zat heel in Zwolle in zak en as, maar na de 2-1 overwinning op AZ leeft PEC weer in de strijd tegen degradatie. Bram van Polen vond ook dat PEC deze wedstrijd moest winnen. ,,Deze hadden we nodig om nog een rol van betekenis te kunnen spelen.”

,,Deze is heel lekker”, aldus de breedlachende aanvoerder van de Zwollenaren. ,,Vorige week waren we dood en begraven, nu staan we er weer bij. Ik had eigenlijk liever vorige week gewonnen, dat was een wedstrijd die we echt moesten winnen. Tegen AZ speel je voor bonuspunten en die hadden we nodig om nog een beetje een rol van betekenis te kunnen spelen.”

,,Beide ploegen waren voetballend niet heel goed”, begint Van Polen zijn analyse over de eerste helft. ,,We speelden vooral de lange bal en gokten dan op de tweede bal. Dat is lekker voor ons om in de wedstrijd te groeien. In de tweede helft begonnen zij iets beter, maar hadden we op momenten ook echt overwicht.”

De gelijkmaker van Vangelis Pavlidis tien minuten voor tijd, nadat Gervane Kastaneer de thuisploeg vlak na rust op voorsprong had gekopt, kwam hard aan bij de Zwollenaren. ,,Ik zag de koppies alweer naar beneden gaan. Ik was vooral bezig met de boel aanschreeuwen”, aldus Van Polen, die zag dat zijn ploeg zich oprichtte en via Daishawn Redan alsnog aan het langste eind trok. ,,Ik vond dat we de 2-0 allang hadden moeten maken. Maar deze is wel echt lekker. Ik ga vanavond een fles wijn opentrekken, dat hebben we vandaag wel verdiend.”