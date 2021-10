Van Polen ziet PEC zichzelf niet belonen bij AZ: ‘Lijkt alsof het hinken op twee gedachten is’

,,De 1-2 viel net iets te snel, meteen na onze goal”, zei Van Polen over de snelle aansluitingstreffer van Dani de Wit, binnen een minuut nadat Mees de Wit de bezoekers op een 0-2 voorsprong had gezet. ,,Na zo'n 0-2 lijkt het toch alsof het een beetje hinken op twee gedachten is. Je wil heel graag vooruit, die 0-3 maken. Aan de andere kant kwamen zij een beetje beter in het spel. Ik vind dat we dat beter moeten uitspelen.”