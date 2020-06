Van speler naar trainer in Zwolle: Modelprof Claus Boekweg en zijn mooiste herinneringen

DE ELF VAN PECNu er in Nederland voorlopig niet gevoetbald wordt, stelt De Stentor elke zaterdagavond aan de hand van een thema een kleurrijk PEC-team op. We graven in het rijke spelersbestand van de club en van de ‘aanvoerder’ stoffen we een gedenkwaardig verhaal uit het archief van de krant af. In aflevering 1: het trainerselftal van PEC en modelprof Claus Boekweg (16-11-2001).

Claus Boekweg leerde voor bakker, maar voetbalt al zestien seizoenen voor zijn brood. Lang in Groningen, zeven jaar bij FC Zwolle. Vanavond bereikt de verdediger (35) een mijlpaal, hij speelt tegen TOP Oss zijn 500ste wedstrijd in het betaald voetbal. Herinneringen van een modelprof zonder poespas.

Het debuut: 17 augustus 1986, AZ - FC Groningen 0-4. Boekweg (20) valt in voor Ron van den Berg

..Ik moest in het centrum spelen met John de Wolf en kreeg maar één opdracht mee, Pier Tol uitschakelen, toch een aardige spits. De kriebels vielen mee. Ik had meer de zenuwen omdat ik voor het eerst bij de selectie zat. Groningen had mij gescout als middenvelder, dat bleek ik dus niet te zijn. Ik was een iel mannetje. Daarom ben ik een jaar bij Be Quick Groningen geweest. Daar heb ik mij ontwikkeld als verdediger. Na een jaar was ik terug bij Groningen.”

Eerste kaart: 29 oktober 1986, PSV - Groningen 6-1. Geel van John Blankenstein, overtreding op Jurrie Koolhof. Eerste rood: 24 maart 1990, Willem II - Groningen (3-0), na twee keer geel

,,Koolhof haalde ik finaal neer, terwijl ik de laatste man was. Daarom werd ik ook geschorst, terwijl ik een gele kaart had gehad. Het was op een nat veld. Ik houd van een sliding, maar kwam te laat en nam bal én man mee. Het was mijn tweede gele. Een kaartenpakker ben ik nooit geweest. Ik was hard, maar fair. In Groningen noemden ze me wel Gentile, naar die Italiaan. Ik stond er vooral om mijn man uit te schakelen. Lukte dat dan moest ik de bal weer snel inleveren.”

Het eerste doelpunt: 1 mei 1988, Den Haag - Groningen 0-3. Boekweg scoort zelfs tweemaal. De teller staat nu op 27 treffers

,,Twee schoten van afstand. Dat kan ook bijna niet anders, ik kwam nooit in het andere strafschopgebied. De laatste doelpunten waren vrijwel allemaal strafschoppen, terwijl ik geen specialist ben, absoluut niet.”

De Europese vuurdoop: 16 september 1986, in het Oosterpark tegen het Ierse Galway United (6-1).

,,Als jonge gozer was dat een belevenis. Uit was ook leuk. Galway had nauwelijks een stadion en een vrachtwagen als tribune. Ik heb 18 Europa Cup-wedstrijden gespeeld, de goede tijd van Groningen.”

De mooiste wedstrijd

,,Partizan Belgrado was heel apart. We kwamen achter een doel de trap op, om te kijken hoe het veld was. Het stadion was leeg, maar in onze rug zaten de vaste aanhangers van Partizan al. We kregen een fluitconcert over ons heen en de rillingen liepen me over de rug. Toen we terugkwamen voor de warming-up zat het stampvol. En een dreigende sfeer! In Guimaraes maakten we dat nog een keertje mee. Spugen, met dingen gooien.”

Volledig scherm Claus Boekweg in het seizoen 2008-2009, als trainer van FC Zwolle. © BSR AGENCY

De beste coach

,,Hans Westerhof was uitstekend in het overbrengen van zijn ideeën en vergat ook het sociale aspect niet. Voor Westerhof was nummer twintig in de selectie net zo belangrijk als nummer één. Dat had Dwight Lodeweges ook.”

De vervelendste tegenstander

,,Bryan Roy en Frank Berghuis. Als rechtsback miste ik in het begin het tactisch inzicht, in de zone spelen lag mij niet zo. Terwijl ik in het centrum tegen Van Basten, Bosman of Romario veel lekkerder speelde. In de mandekking, dat lag mij het best.”

De aardigste medespeler

,,Met Theo ten Caat en René Eijkelkamp heb ik nog contact. Hun verdienste hoor, want ik ben geen beller. Daar ben ik slordig in. Eijkelkamp was als voetballer fantastisch. Het zag er niet uit, maar het werkte wel. En hij is altijd de simpele jongen gebleven die hij was.”

Volledig scherm Een jonge Claus Boekweg. Hier is hij speler van FC Groningen. © Cor Mooij / PU / BSR Agency

Het eerste Oranje-shirt

,,Ik kwam er in Jong Oranje bij als vervanger van André Paus. Tegen Bulgarije bleef ik op de bank. Dat shirt moet nog ergens liggen. Later heb ik wel gespeeld. Het heeft mij genekt dat ik onder Westerhof back ben geworden. Ik was te bescheiden om te reageren. Ik was al blij dat ik mocht spelen. Ik snapte die keuze wel, Westerhof had niemand anders. Hij blijft in mijn ogen ook een toptrainer. Maar als mandekker had er meer ingezeten.”

De eerste prijs

,,De enige prijs. Ik moet een medaille hebben van de bekerfinale tegen PSV, met Romario en Kieft. We verloren met 4-1. Er waren heel weinig toeschouwers in de Kuip. De bekerfinale leefde totaal niet.”

De laatste wedstrijd

,,Zolang ik het gevoel dat ik van waarde ben, denk ik absoluut nog niet aan de laatste wedstrijd. Ik moet het afkloppen, maar ik heb geen zware blessures gehad en ieder jaar meer dan dertig wedstrijden gespeeld. Ik was altijd een stabiele factor en krijg waardering van medespelers. Dan mag je tevreden zijn.”

(Herman Nijman, De Stentor, 16-11-2001)