Van ’t Schip: Ajax heeft PEC Zwolle in leven gehouden

Van ’t Schip zag dat PEC Zwolle eigenlijk de volle negentig minuten in het stuk niet voor kwam tegen Ajax. ,,Onze voorbereiding was goed, maar de uitvoering niet’’, erkende de Zwolse coach. ,,We hebben de hele wedstrijd alleen maar achter de bal angelopen, terwijl wij juist een ploeg zijn die de bal willen hebben. Dat kwam er echter totaal niet uit, al kregen we in de slotfase nog een aantal halve kansen en hadden we maar zo kunnen scoren. Dat neemt niet weg dat Ajax natuurlijk geheel terecht heeft gewonnen.’’