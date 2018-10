Van 't Schip baalt van eerste helft PEC Zwolle: Feyenoord ruikt bloed als je angst hebt

De coach van PEC Zwolle zag in aanloop naar de lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord in Vito van Crooij en Bram van Polen op het laatste moment afhaken. ,,Dat is natuurlijk geen ideale voorbereiding. Maar dat hoort erbij en dat mag geen excuus zijn. Misschien sloop er daardoor een bepaalde onzekerheid in. Ontzag? Dat weet ik niet. Je moet respect hebben, geen ontzag. Ik miste de overtuiging en brutaliteit aan het begin. Een tegenstander als Feyenoord ruikt bloed als je angst hebt. Dan zie je dat ze goed kunnen voetballen.”

Overtuiging

De tweede helft van PEC Zwolle, waarin het een stuk dominanter en gevaarlijker was dan Feyenoord, stemde Van 't Schip wel tevreden. ,,Het was van onze kant wel een wedstrijd met twee gezichten. Dan zie je dat als je de overtuiging hebt, je hier ook gewoon genoeg kansen kunt creëren. Die overtuiging voor een resultaat willen we elke wedstrijd vanaf het begin zien. Meerdere spelers kregen kansen en hun keeper had een paar geweldige reddingen natuurlijk. Weer niet gescoord in De Kuip? Nou, vandaag heb je in de tweede helft genoeg momenten gehad om hier weer eens te scoren.”