Van 't Schip baalt van gemiste kansen: Doodzonde, maar gebeurt niet expres

Door de ongelukkige nederlaag en het gelijkspel van ADO, is duidelijk geworden dat PEC Zwolle moet stunten bij AZ volgende week of Roda JC, dat zeker als zestiende eindigt en nacompetitie gaat spelen, de concurrent uit Den Haag moet verslaan. Alleen dan eindigt PEC minimaal op de achtste plek, die recht geeft op play-offs voor Europees voetbal.

Lees ook Play-off-deelname PEC Zwolle hangt aan zijden draadje na ongelukkig verlies Lees meer

,,Ook dat is voetbal", zei Van 't Schip. ,,We zitten er nog vol in. We weten dat AZ niet meer als tweede kan eindigen, maar wel de laatste wedstrijd voor eigen publiek speelt. Wat op andere velden gebeurt, kunnen wij niet controleren. We moeten er geloof en vertrouwen in hebben en zorgen dat we niet zoals in voorgaande uitwedstrijden slecht beginnen."

Als PEC het vizier tegen Willem II ook maar iets scherper had staan zondagmiddag, was het zeer waarschijnlijk al verzekerd van deelname aan de gewenste barrage. De Zwolse equipe reeg de kansen aaneen, probeerde het vanuit alle hoeken en standen en op verschillende manieren, maar treffers bleven in de laatste thuiswedstrijd tegen Willem II uit, zag ook Van 't Schip.