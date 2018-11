Van 't Schip baalt van ‘niet professionele’ Lachman: ‘Je moet binnen een halve minuut klaarstaan’

Toen een wissel van PEC Zwolle in de laatste tien minuten wel heel lang op zich liet wachten, vond Siemen Mulder het welletjes. De scheidsrechter gebaarde naar ADO Den Haag de corner te nemen. ,,Het is terecht dat hij dan zegt: dit duurt te lang. Als je geroepen wordt, moet je binnen een halve minuut klaar zijn. Dat was nu niet aan de orde”, zag Van ‘t Schip.

Kuipers

,,Ik ben aan het coachen. Spelers moeten er gewoon voor zorgen dat ze zo snel mogelijk klaar zijn. Als een speler dus geblesseerd uitvalt en er wordt aangegeven dat ze moeten warmlopen, moeten ze al weten dat de kans bestaat dat ze in gaan vallen. Dat geldt voor elke speler. Het is logisch dat er daarna heen en weer woorden vallen in de kleedkamer. Het is niet professioneel. Laat ik het daarbij houden.”