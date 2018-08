Van 't Schip beschermt nieuw PEC na zeperd in Utrecht: 'Dit team heeft tijd nodig'

PEC Zwolle bood aanvankelijk nog aardig weerstand, maar werkte de negende opeenvolgende nederlaag zelf in de hand door Sean Klaiber van Utrecht continu over de eigen linkerkant door te laten breken. De plaaggeest was bij de eerste goal aangever en tekende zelf voor de beslissende 2-0. ,,FC Utrecht speelde vooral volwassener", concludeerde Van 't Schip. ,,We waren op momenten voordat ze scoorden nog best gevaarlijk, maar daarna hoefden zij geen risico's meer te nemen, waardoor wij ook minder ruimte kregen om ze pijn te doen."

Ook nadat Joris van Overeem na een tackle op Vito van Crooij met behulp van de videoscheidsrechters van het veld werd gestuurd, maakte PEC Zwolle amper aanspraak op een treffer. Daarvoor was de ploeg te passief en te slordig en het spel te onwennig en te voorspelbaar. ,,We kregen nog kansjes via Sepp van den Berg en Kingsley Ehizibue, maar het was wel teleurstellend wat we aan de bal hebben laten zien. Dat kwam ook door het georganiseerde spel dat Utrecht speelt. Ik vond niet dat we door het ijs zakten, want we hebben er alles aan gedaan tot het eind. We zijn alleen wel een elftal in opbouw. We spelen met veel nieuwe jongens, een aantal zonder eredivisie-ervaring ook. De kwaliteiten zijn er. Dat hebben we in de voorbereiding kunnen zien. Dit team heeft tijd nodig. Die krijg je niet altijd. Zeker niet met ons programma."