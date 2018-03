Van 't Schip blij met proefspelers, Ondaan en de 'goede vibe'

Proefspelers

Tussen beide treffers van Ondaan in kwam ook proefspeler Isaac Christie-Davies tot scoren in de oefenwedstrijd. De tengere Engelsman was het eindstation van een fraaie aanval. Christie-Davies is een week lang op stage in de Overijsselse hoofdstad en trainde tot op heden drie keer mee met de hoofdmacht. Vrijdag vertrekt hij weer. ,,Isaac heeft een goede indruk achtergelaten", meende Van 't Schip. ,,Hij is een technisch onderlegde speler, verdedigend deed hij het ook prima." Tevreden was de coach ook over de jonge Zuid-Afrikaan Luke Le Roux, de andere stagiair. Hij keert maandag weer huiswaarts. ,,Ik vond hem deze week op de trainingen al een erg goede indruk maken."