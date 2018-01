Van 't Schip blij met spel PEC Zwolle tegen 'gefrustreerde' Duitsers

John van 't Schip was tevreden met het resultaat en het spel in de 5-1 oefenzege van PEC Zwolle op SportFreunde Lotte vrijdagmiddag. Minder blij was de coach met de onbesuisde tegenstander uit de 3. Bundesliga in Duitsland. ,,Het leek wel of ze er aan het eind alleen op uit waren om ons te schoppen."

PEC Zwolle nam door een eigen doelpunt en treffers van Terell Ondaan en Mustafa Saymak in de eerste helft al afstand van het spijkerharde Lotte. Na rust liep de eredivisionist via Kingsley Ehizibue en stagiair Ruben Ligeon uit naar 5-1. De Duitsers haalden zich de woede van de thuisploeg in die fase regelmatig op de hals met gemene en late tackles.

Schoppen

,,Ze waren gefrustreerd", zag trainer Van 't Schip. ,,Het leek of ze er op het laatst alleen nog op uit waren om ons te schoppen. Dan is het zaak dat je gefocust blijft en er niet in meegaat. Dat hebben we redelijk gedaan want ik vind dat we hier een goed optreden hebben neergezet."

PEC Zwolle kwam bij SportFreunde Lotte uit als sparringspartner omdat Sparta - tegen wie aanvankelijk op het trainingskamp in het Zuid-Spaanse Mijas geoefend zou worden - op verzoek van trainer Dick Advocaat een streep zette door de vriendschappelijke ontmoeting.

Ingespeeld

,,Dat was jammer, want een oefenwedstrijd is toch vaak het toetje tijdens zo'n trainingskamp. Aan de andere kant hebben wij een goed ingespeeld elftal. In Spanje ben je dan vooral bezig zaken te herhalen en er opnieuw in te praten", stelt Van 't Schip, die volgende week zaterdag met PEC de competitie hervat tegen NAC.