Van 't Schip complimenteert PEC met kwartfinaleplek: 'Aantal jongens minder fris'

De bekerwedstrijd tegen NEC (2-0 zege) was de zoveelste in korte tijd. ,,Met de frisheid was het minder vandaag", constateerde Van 't Schip. ,,We hebben een druk programma, met wedstrijden om de drie dagen. Dat zie je bij een aantal jongens terug."

Verheffend was het bekerduel met NEC dan ook niet, PEC Zwolle kwam in eigen stadion geen moment in de problemen. De Nijmegenaren waren niet in staat om het duel na de 2-0 van Ondaan van enige spanning te voorzien. Van 't Schip was blij met het bereiken van de kwartfinales. ,,En het was mooi om te zien dat er weer meer dan 10.000 mensen waren om ons aan te moedigen."