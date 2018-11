Van 't Schip denkt niet aan opstappen bij PEC Zwolle

Een deel van voornamelijk de fanatieke achterban schreeuwde na de derde opeenvolgende nederlaag tegen een laagvlieger (eerder verloor PEC van Fortuna en Willem II) om het vertrek van de trainer. ‘Johnny rot op’ en ‘Johnny naar Italië’ klonk het vooral in de slotfase van de kelderkraker. ,,Ik snap de spreekkoren. Ik heb ze ook gehoord", zei Van 't Schip, die deze week in verband werd gebracht met een trainersfunctie bij het Italiaanse Genoa, waar hij in de jaren ‘90 als speler actief was.

Vakantie

,,Het zijn supporters die het heel teleurstellend vinden dat je thuis weer verliest en niet goed staat. En ik ben eindverantwoordelijke. Dan is het logisch dat ze dat op een gegeven moment gaan roepen. Dat wil niet zeggen dat ik daarom ook ga ‘oprotten’ naar Italië. Ja, misschien op vakantie in de zomer”, stelde de omstreden coach, die met PEC na dertien duels met elf punten de vijftiende plek bezet. ,,Kijk, als de spelers naar de voorzitter gaan en het vertrouwen in mij opzeggen, wordt het een lastig verhaal. Maar dat is niet het geval. Het geloof en de overtuiging moeten terugkomen. En ik heb nog steeds het vertrouwen dat we die samen terug gaan vinden.”