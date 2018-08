Van 't Schip: 'Druk is er altijd, zolang die maar gezond is'

Bram van Polen, die deze week niet volledig meetrainde met de groep, is wel fit en kan spelen tegen FC Groningen. Of hij in de basis begint, is een tweede. Trainer John van 't Schip heeft met de komst van Thomas Lam en Ouasim Bouy en de terugkeer van Kenneth Paal weer iets te kiezen in de verdediging.

Van 't Schip, die met PEC Zwolle puntloos laatste staat in de eredivisie, voelt de druk voor zondag. ,,Natuurlijk, zolang die druk maar gezond is. Druk is er altijd, ook als je bovenin meedraait. Dat moet je de volgende wedstrijd winnen om mee te blijven draaien en niet af te haken. We willen van die hatelijke nul af, maar controle over de einduitslag heb je niet altijd. Wel over de intentie en de wijze waarop je wilt spelen."