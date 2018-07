Van 't Schip: Een goede test tegen een volwassen ploeg

Trainer John van 't Schip doet het rustig aan met het teruggekeerde tweetal, dat de afgelopen weken apart trainde van de groep. Namli maakte in de eerste vijf oefenpotjes van het seizoen zelfs helemaal geen minuten. ,,Bij Younes en Dirk is het een kwestie van opbouwen", aldus de trainer, die verder liet weten dat PEC Zwolle de wedstrijd fysiek goed is doorgekomen.

Van 't Schip was, ondanks de nederlaag, redelijk te spreken over het optreden van PEC Zwolle in Gent. Door een doelpunt van Yuya Kubo - na 35 minuten - werd het 1-0 voor de thuisploeg. ,,Het was een goede test tegen een volwassen ploeg die volgende week al aan de competitie begint."