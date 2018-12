Van ‘t Schip eerste PEC Zwolle-trainer in tien jaar die de zak krijgt

John van ‘t Schip is de eerste trainer van PEC Zwolle in tien jaar die voortijdig het veld moet ruimen. In de eredivisie ging hem dit seizoen slechts één trainer voor.

De laatste keer dat PEC haar hoofdtrainer ontsloeg was in oktober 2009, toen de club nog FC Zwolle heette. Jan Everse werd toen na een hectische periode uit zijn functie ontheven.

Diens opvolger Art Langeler werd op 39-jarige leeftijd gepromoveerd van jeugdtrainer tot hoofdtrainer omdat bleek dat interim-coaches Jaap Stam en Claus Boekweg niet over de benodigde papieren beschikten. Onder Langeler dwong FC Zwolle in 2012 promotie af. Ook de rentree in de eredivisie verliep voorspoedig, waarna hij - ook vanwege het afbreukrisico - besloot op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Prijs

PEC stuntte vervolgens met de benoeming van Ron Jans. Het clubicoon liet zich verleiden tot een tweejarige verbintenis, die tweemaal met een jaar werd verlengd. Jans zette de club die hij als speler al jaren diende verder op de kaart door in 2014 meteen de eerste prijs in de clubgeschiedenis te bemachtigen. PEC won de KNVB-beker na een memorabele 5-1 overwinning op Ajax in de finale. Het eerste officiële Europese avontuur werd daarmee ook een feit.

De bekerhouder werd een jaar later in de eindstrijd onttroond door FC Groningen. Ook in de competitie bleef PEC ondanks de relatief kleine begroting verbazen door de play-offs voor Europees voetbal te bereiken. In Jans’ vierde jaar ontliep PEC ternauwernood de andere barrage. In de winterstop hadden club en trainer toen al kenbaar gemaakt dat hun wegen medio 2017 zouden scheiden.

Van 't Schip

Een paar later verraste PEC met de komst van John van ‘t Schip, die na zijn mislukte eerste avontuur als hoofdtrainer bij FC Twente en het assisteren bij Oranje in Mexico en vooral Australië werkzaam was. De oud-international bouwde de club Melbourne City op en fungeerde er jaren als eindverantwoordelijke. Zijn ernstig zieke vader deed hem besluiten terug te keren naar Nederland, waarop PEC haar kans schoon zag.

De scepsis rond zijn aanstelling nam Van ‘t Schip snel weg. Onder de Amsterdammer maakte PEC onmiddellijk weer een indrukwekkende opmars in de eredivisie. Die leidde tot plek vier in de winterstop. In 2018, waarin de coach ook rechterhand Dwight Lodeweges naar Oranje zag vertrekken, belandde PEC echter in een bodemloze put. De play-offs werden misgelopen, waarop de selectie wederom werd gerenoveerd. Daarin had Van ‘t Schip een grote stem, maar werd hij ook met naïeve aankopen opgezadeld. PEC gleed verder af, tot plek vijftien in november en december, waarin het vooral in thuiswedstrijden hevig teleurstelde. Toen de club ook in de achtste finale tegen AZ op blamerende wijze onderuit ging, zag de Zwolse directie geen andere oplossing meer dan voor het eerst in tien jaar voortijdig te breken met de hoofdcoach.