Van 't Schip en Thomas unaniem: Sterke tweede helft en 'geweldige' debutant

PEC Zwolle leed tegen Feyenoord de vijfde nederlaag in zes eredivisieduels, maar trainer John van 't Schip en aanvoerder Ryan Thomas zagen in de tweede helft het 'oude PEC' en een geweldige debutant. ,,Ik vond Sepp de beste bij ons vandaag."

,,We kregen voor rust twee gemakkelijke goals tegen, terwijl best goed en brutaal begonnen. Dat leverde een grote kans voor Mokhtar op", zag Van 't Schip. ,,Daarna kwam Feyenoord meer aan de bal. Het was niet zo dat ze ons zoek speelden. Misschien waren we in die fase te afwachtend. In de rust hebben we daarom gezegd: 'Kom op, we gaan op jacht naar die aansluitingstreffer.'"

Toch viel het doelpunt aan de andere kant, toen Karim El Ahmadi met dank aan de grabbelende Diederik Boer voor de 3-0 tekende. ,,De 1-2 hing in de lucht, maar toen scoorde Feyenoord de 0-3. Na de 1-3 scoorden ze opnieuw, maar knokten we ons wéér terug en hebben we gevoetbald op de wijze zoals wij dat graag zien", aldus Van 't Schip, die tegen de regerend landskampioen niet kon beschikken over verdedigers Marcellis, Sandler en Van Polen.

De coach ging maandag nog in conclaaf met zijn spelersgroep, een dag na de nederlaag in Groningen, om de slechte serie na de winterstop en daarmee de vrije val van PEC Zwolle op de ranglijst af te stoppen. Ondanks een nieuw verlies tegen Feyenoord, zag hij een ander PEC dan in het noorden. ,,Je kunt winnen en verliezen, maar het gaat me vooral om de manier waarop. Je bent nooit helemaal tevreden, maar met hoe we begonnen en de veerkracht in de tweede helft kijkt, ben ik tevreden. Het was bij vlagen ouderwets."

Ook het optreden van de piepjonge basisdebutant Sepp van den Berg kon Van 't Schip wel bekoren. ,,Hij is pas 16, maar dit is natuurlijk een geweldige ervaring voor hem. Ik hoorde dat hij zich schuldig voelde over de eerste twee goals van Feyenoord. Dat is nergens voor nodig want het was een samenloop van omstandigheden. Ik vind dat hij zich geweldig overeind heeft gehouden."

Beste aan onze kant

Thomas deelt die mening. ,,Alle credits voor hem. Ik vond Sepp misschien wel de beste speler aan onze kant vandaag. Hij hielp ons vooruit. Onze eerste helft vond ik iets te traag, maar in de tweede helft kon je aan de agressie goed zien dat we op elkaar vertrouwen en nog steeds voor elkaar door het vuur gaan. Daar begint het. Maandag heeft iedereen zijn zegje kunnen doen. Vandaag tegen Feyenoord zag ik dat we allemaal op dezelfde lijn zitten."