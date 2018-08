Van 't Schip: 'Er gebeurde in elf minuten van alles wat niet goed was'

PEC Zwolle trapt af (5): zenuwen na strakke voorberei­ding

16:54 Sinds de terugkeer in de eredivisie in 2012 verloor PEC Zwolle niet op de eerste speeldag. Die traditie hoopt de club vrijdag (20.00 uur) tegen SC Heerenveen in ere te houden. In aanloop naar die wedstrijd kijken we terug op vijf recente, noemenswaardige ouvertures van PEC Zwolle. Vandaag (slot): zenuwen na een strakke voorbereiding (2017/2018).