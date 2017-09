Van ’t Schip evenaart Van Gaal met identieke basisformatie

Trainer John van ’t Schip koos vanaf de competitiestart tegen Roda JC, Sparta, Twente, Ajax en Heracles voor dezelfde elf namen. Louis van Gaal en Erwin van de Looi deden eerder deze eeuw hetzelfde. Van Gaal won in 2005, toen hij als trainer aan de slag ging bij AZ, de eerste vijf competitieduels met een identieke basisteam.



Ook Van de Looi zag als coach van FC Groningen in 2014 tot vijf keer toe geen reden om wijzigingen aan te brengen in zijn basisopstelling. Drie keer in de geschiedenis van de eredivisie bleef een basisploeg aan het begin van de competitie zelfs langer intact. Vitesse en Sparta verschenen 26 jaar geleden zes keer op rij met dezelfde elf spelers aan de aftrap.