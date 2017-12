Van 't Schip gaat kijken of Thomas ook kan verdedigen

De routinier van PEC Zwolle pakte vorig weekeinde bij Willem II zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst voor het treffen met ADO. Zijn plek in het hart van de defensie wordt morgenavond (20.00 uur) mogelijk ingevuld door Ryan Thomas, dit seizoen vrijwel wekelijks uitblinker op het Zwolse middenveld.

Hoewel Van 't Schip niet uitsluit dat hij een speler uit de beloften opstelt, is Nieuw-Zeelander Thomas als centrale verdediger een serieuze optie. De vrijgekomen plek op het middenrif zou dan worden ingevuld door Erik Israelsson of de defensief sterkere Wouter Marinus. ,,We ontkomen er niet aan om te schuiven", stelt de trainer. ,,Dit is gewoon overmacht. Maar de puzzel is gemaakt." Namen wil Van 't Schip niet noemen.

Frenkie de Jong

Naast de geschorste Marcellis kan PEC Zwolle in Den Haag niet beschikken over het geblesseerde drietal Nicolás Freire, Philippe Sandler en Dico Koppers. De spoeling achterin is dun, erkent Van 't Schip. Aan het spelsysteem gaat niet gesleuteld worden. ,,In balbezit spelen we al het hele jaar 3-4-3. Wat Ajax sinds kort doet met Frenkie de Jong als inschuivende verdediger, doen wij al vanaf het begin met Kingsley (Ehizibue, red.). We gaan dat nu niet ineens anders aanpakken."

In Den Haag, waar ook vleugelaanvaller Youness Mokhtar wegens een schorsing ontbreekt, sluit PEC Zwolle een lange reeks wedstrijden in korte tijd af. Daarna breekt de winterstop aan. ,,Het zijn drukke weken. Dinsdag hadden we tegen NEC een periode waarin we niet heel fris oogden. Als we morgen op het veld staan, zijn we drie dagen verder en moeten we er weer staan. We zijn er klaar voor."