Van ’t Schip gaat ‘niet rouleren om het rouleren’ in bekerduel met NEC

PEC Zwolle trainde maandag in aanloop naar de wedstrijd in de achtste finale van de KNVB-beker besloten. ,,We hebben ons niet anders dan anders voorbereid”, stelde Van ’t Schip, die met zijn ploeg de dinsdagavond de vierde wedstrijd in tien dagen afwerkt en vrijdag de eerste competitiehelft afsluit met een bezoek aan ADO Den Haag. ,,Het draait met dit drukke programma vooral om herstellen en het is afwachten of de jongens nog reacties krijgen morgen. We kijken hoe ze zich voelen. Op de training zag het er in ieder geval prima uit.”

Quote Ik ga niet rouleren om het rouleren. John van 't Schip

Gewaarschuwd

De coach verwacht dan ook niet te veel wijzigingen in zijn basisploeg van de voorbije weken door te hoeven voeren. Van ’t Schip zal niet snel ongedwongen sleutel aan zijn formatie. ,,Ik ga niet rouleren om het rouleren. Ik rouleer alleen als ik denk dat dat het elftal ten goede komt.” Een ontmoeting met de eerstedivisionist is voor Van ’t Schip ook geen reden om spelers te sparen. ,,We willen de kwartfinale halen en we zijn gewaarschuwd, ondanks dat zij wat spelers missen. NEC staat niet voor niets bovenaan (op verliespunten, red.) in de Jupiler League. Tegen Kozakken Boys hadden we ook 120 minuten nodig. We willen de stijgende lijn vasthouden en zullen zo sterk mogelijk voor de dag komen.”

Van der Hart

In het bekertoernooi rekende PEC Zwolle op weg naar de achtste finale af met amateurclubs VV De Meern (0-5) en Kozakken Boys (3-2, na verlenging). In die wedstrijden verdedigde Mickey van der Hart het doel van PEC. Van ’t Schip wilde niet zeggen of de reservekeeper ook tegen NEC plaatsneemt onder de lat.

Het achtste-finaleduel tussen PEC en NEC begint dinsdagavond om 18.30 uur in Zwolle en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.