Van 't Schip gunt Lodeweges stap naar Oranje: 'Ga hem niet tegenhouden'

,,Vorige week ben ik gebeld door Koeman en heb ik Dwight er zelf over gesproken. Ik wist er dus al even van. Het is nu aan de club, de KNVB en Dwight om eruit te komen”, reageerde Van ’t Schip.

Lodeweges, die het seizoen vrijwel zeker afmaakt bij PEC Zwolle, is een belangrijke schakel in het succes van de eredivisionist, die overtuigend vijfde staat. Spelers zijn vol lof over de inbreng van de geboren Canadees, die eerder werkzaam was bij onder andere PSV, SC Cambuur en SC Heerenveen.

Tegenhouden

Het vertrek van zijn assistent is een aderlating, vindt Van ’t Schip, die ‘heel plezierig met Dwight samenwerkt’. ,,Dat is natuurlijk niet leuk. Het is hetzelfde als een belangrijke speler vertrekt. Dus ook voor hem zullen we een goede opvolger moeten vinden. Voor Dwight is het een mooie uitdaging aan het einde van zijn carrière, dus ik ga hem niet tegenhouden.”