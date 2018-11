Van ‘t Schip: ‘Heb tegen de rest gezegd dat dit niet geaccepteerd wordt’

Heel veel wilde Van ‘t Schip niet kwijt over Lachman, die maandag voor straf werd teruggezet naar het tweede elftal. In de wedstrijd tegen ADO Den Haag van zaterdag deed de verdediger er volgens de trainer te lang over om zich klaar te maken voor een invalbeurt. Of het een optelsom was? Van ‘t Schip: ,,Wel een belangrijk moment.”

Afspraken

De plek in de wedstrijdselectie vult Van ‘t Schip op met de jonge Destan Bajselmani, spelend in de beloften van PEC Zwolle. ,,Hij is geen centrale verdediger, maar meer een back. Hij doet het goed. In de voorbereiding heeft hij ook al met ons meegetraind. Dit is een beloning voor hoe hij zich in het tweede presenteert.”