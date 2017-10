Van ’t Schip houdt opstelling PEC Zwolle geheim voor bekerduel met Kozakken Boys

De verwachting is dat reservedoelman Mickey van der Hart net als in het eerste bekerduel met De Meern routinier Diederik Boer aflost onder de lat. Ook een basisplaats van Philippe Sandler, die tegen NAC Nicolas Freire sterk verving in de tweede helft, is aannemelijk. De centrale verdediger begon dit seizoen als basisspeler maar raakte zijn plek kwijt aan Freire toen hij vorige maand geblesseerd raakte tegen De Meern (0-5). Dirk Marcellis werd in dat duel gespaard, maar kwam halverwege de eerste helft alsnog in het veld voor Sandler. Mogelijk krijgt Marcellis tegen Kozakken Boys alsnog rust als Van ’t Schip Sandler en Freire het centrale verdedigingsduo laat vormen.

De coach van PEC Zwolle kan er ook voor kiezen om Rick Dekker tegen de tweededivisionist te sparen. De controleur heeft Erik Bakker uit de basis verdrongen nadat hij een jaar uit de roulatie was met een zware knieblessure. Mogelijk keert Bakker dinsdagavond terug in het elftal, ook om diens concurrent nog niet met drie wedstrijden in een week te belasten. Voorin is het vooral de vraag of Terell Ondaan voor het eerst in de basis begint in een officiële wedstrijd van PEC Zwolle.