Van 't Schip in zijn nopjes met eerste helft PEC en ongekende scoringsdrift Flemming

John van 't Schip was niet helemaal verbaasd over het fantastische optreden van Zian Flemming, die PEC Zwolle dinsdagavond met vier treffers tegen De Graafschap naar de derde ronde van het bekertoernooi loodste.

,,Wij hebben deze jongen ook gehaald omdat we weten dat hij bij Ajax gemakkelijk scoorde en daar bovendien liet zien op meerdere posities uit de voeten kon", stelde de trainer van PEC Zwolle. ,,Na de voorbereiding, waarin hij sterk speelde en ook veel scoorde, was Zian even zoekende. Maar tegen Heracles vond ik hem alweer goed spelen en wat hij vandaag liet zien met vier goals was natuurlijk geweldig.”

Gevaar

,,Ik vond dat we als team sowieso goed speelden, vooral in de eerste helft", vervolgde Van 't Schip. ,,Wij gaven De Graafschap geen ruimte en werden zelf steeds gevaarlijk door het midden en de zijkanten. Daar zaten mooie aanvallen en goals bij. Alleen over de goals van De Graafschap na rust was ik niet tevreden. We kwamen gewoon te slap en ongeconcentreerd uit de kleedkamer. We maken een domme overtreding en laten ze uit een corner scoren. Dat mag niet.”

Bouy

Van 't Schip verraste met een eerste officiële basisplek voor Ouasim Bouy. ,,We hebben voor hem gekozen omdat we voorzagen dat we daar veel ruimte zouden krijgen en een speler nodig hadden die met zijn passing belangrijk kon zijn. Dat heeft denk ik wel goed uitgepakt. Ouasim speelde goed en stond verdedigend ook zijn mannetje. Die jongen komt van ver want hij was niet geheel fit toen hij bij ons arriveerde. We zijn met het te hoge vetpercentage aan de slag gegaan. Hijzelf vooral. Dat hij dat goed heeft opgepakt, blijkt wel uit het feit dat hij vandaag negentig minuten gespeeld heeft.”

