Van ’t Schip kiest tegen Willem II voor de ervaring van Marcellis

Marcellis, die in de voorbije weken kampte met fysieke ongemakken, krijgt in het hart van de Zwolse verdediging de voorkeur boven Sepp van den Berg. De 16-jarige scholier begint thuis tegen Willem II (14.30 uur) weer op de bank. ,,Dit zijn wedstrijden waarin ervaring heel belangrijk is", verklaarde Van 't Schip zijn keuze voor Marcellis. ,,Sepp heeft het de afgelopen periode hartstikke goed gedaan, maar we moeten wel voorzichtig met hem zijn."

Marcellis heeft volgens Van 't Schip 'een goede week' achter de rug. ,,Na zijn blessure voelde Dirk zich niet 100 procent fit. Nu wel, dat is een winstpunt." Met die extra routine achterin hoopt PEC Zwolle zich zondagmiddag al veilig te stellen van de play-offs voor Europees voetbal. Willem II verslaan is dan noodzakelijk en ADO Den Haag moet van landskampioen PSV verliezen. Van 't Schip: ,,We moeten eerst zorgen dat we zelf winnen. Na afloop zien we wel wat de andere resultaten zijn. Onze opdracht is in elk geval simpel."