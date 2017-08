Van 't Schip kiest voor 'ervaren' Boer als eerste keeper

,,Diederik heeft het hier in het verleden altijd fantastisch gedaan, maar hij heeft de afgelopen drie jaar bij Ajax ook niet in de eredivisie gekeept. Daarom wilde ik hem hier eerst aan het werk zien", legde Van 't Schip na de eclatante 4-0 oefenzege op Cambuur uit. ,,Ze hebben allebei een prima voorbereiding gedraaid, maar een stukje ervaring geeft dan uiteindelijk de doorslag. Mickey baalde natuurlijk, maar hij ging er wel op een goede manier mee om."

Hiërarchie

De nieuwe hiërarchie onder de lat werd de doelverdedigers in aanloop naar de vriendschappelijke wedstrijd tegen Cambuur meegedeeld. Daar was ook derde keeper Mike Hauptmeijer bij. De 36-jarige Boer keerde deze zomer terug nadat hij de afgelopen drie jaar bij Ajax als reservedoelman had gefungeerd. Daarvoor was hij bijna tien seizoenen eerste keus in Zwolle. Van der Hart (23), die onlangs nog zijn contract verlengde, staat zijn basisplaats na anderhalf jaar af en wordt in de eredivisieduels van PEC de stand-in van Boer.