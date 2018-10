Van 't Schip kiest voor Lachman, Leemans en Flemming tegen Heracles

Rollen omgedraaid voor Overijssel­se derby: Heracles is PEC van vorig seizoen

25 oktober Het momentum in aanloop naar de Overijsselse derby van zaterdag ligt, in tegenstelling tot vorig jaar, bij Heracles. De bezoekers zijn dit seizoen uit de startblokken geknald, zoals PEC Zwolle dat in 2017 overkwam.