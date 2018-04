Van 't Schip kiest voor Van den Berg tegen FC Twente

EK lonkt voor Van den Berg; PEC mist verdediger mogelijk in apotheose

16 april Sepp van den Berg is door bondscoach Kees van Wonderen opgenomen in de voorselectie van Oranje Onder 17, dat van 4 tot 20 mei deelneemt aan het EK. Mocht de 16-jarige verdediger deelnemen aan het evenement in Engeland, dan zal hij de laatste competitiewedstrijd van PEC Zwolle, uit tegen AZ, en eventueel de play-offs voor Europees voetbal moeten laten schieten.