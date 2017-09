Van ’t Schip koestert bliksemstart PEC: ‘Terecht op tien punten’

Provinciegenoot Heracles kwam een vroege en fraaie treffer van Youness Mokhtar in de tweede helft nog te boven, maar boog toen de linksbuiten van PEC vijf minuten voor tijd opnieuw toesloeg. ,,Ik denk dat wij het meeste recht hadden op de winst”, zei Van ’t Schip. ,,We hebben in de eerste helft al grote kansen op 2-0 en 3-0 laten liggen. Na rust werden zij sterker, zonder dat ze heel gevaarlijk werden. We kregen alsnog een ongelukkig doelpunt tegen. Uiteindelijk zie je dat we fysiek goed in orde zijn en de wedstrijd via Youness weer naar ons toe trekken. Ik vond het weer een geweldige teamprestatie.”