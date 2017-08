Van 't Schip laat basis ook voor zijn 'eerste Overijsselse derby' ongewijzigd

De generale repetitie tegen Cambuur meegerekend, begint PEC Zwolle voor de vierde opeenvolgende wedstrijd met dezelfde basisploeg. ,,Een aantal spelers zit in een competitie met elkaar", legt Van 't Schip uit. ,,Het is dus niet zo dat de basisplek van deze jongens gegarandeerd is, maar ik zie ook nog geen reden om wijzigingen door te voeren. Dat heeft er ook mee te maken dat je het team vertrouwen wil geven. Als ze dat terugbetalen op een goede manier, dan krijgen ze een nieuwe kans om het te laten zien. Een paar spelers zicht dicht tegen de basis aan, maar ik zie nog geen reden iets te veranderen."

Gat slaan

PEC Zwolle mikt na de zege op Roda JC (4-2) en de remise bij Sparta (1-1) op de tweede zege van het seizoen. Daarvoor moet gewonnen worden van FC Twente, de club waar Van 't Schip in 2001 begon als hoofdtrainer. Na een jaar vertrok de oefenmeester uit Enschede. ,,Mijn verleden bij Twente maakt deze wedstrijd niet perse specialer. Twente is een mooie club met een grote achterban. Het wordt mijn eerste Overijsselse derby met PEC. Spelen in de avond vind ik ook mooi. Ik kijk ernaar uit."

FC Twente

De Tukkers kenden een slechte start in de eredivisie. Na de 1-2 nederlaag bij landskampioen Feyenoord ging de ploeg van trainer René Hake (ex-PEC) in eigen huis ook verrassend en met dezelfde cijfers onderuit tegen het gepromoveerde VVV, weet Van 't Schip. ,,Ze hebben een moeilijke start gehad maar ik denk dat ze genoeg kwaliteiten hebben om uiteindelijk weer in het linkerrijtje terecht te komen. Wij moeten zorgen dat we daar een stokje voor steken, ook om voor onszelf een gat te slaan. Het liefst doen we dat met het voetbal dat we nastreven."

De ontmoeting tussen PEC Zwolle en Twente begint zaterdagavond om 19.45 uur. Het eredivisieduel staat onder leiding van scheidsrechter Ed Janssen.