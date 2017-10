Van ’t Schip na eerste uitzege: Tweede plek zegt dat we goed bezig zijn

PEC Zwolle tilde het puntentotaal met een moeizame 0-2 zege op NAC naar achttien. Niet eerder vergaarde de club in de eerste negen speelronden van de eredivisie zoveel punten. Als De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zondag eindigt in een gelijkspel en Vitesse weet niet te winnen op bezoek bij Heerenveen, behoudt PEC de tweede plek die het zaterdagavond beklom.

,,Dat is leuk”, stelt de bescheiden Van ’t Schip over verrassende klassering. ,,Wat het zegt? Dat we goed bezig zijn. Het zegt dat we met vertrouwen en geloof spelen. Het is leuk werken zo en de sfeer is heel goed. Het zegt dat er goed gewerkt wordt, maar het levert alleen nog niets op. We hebben het deze week als staf ook niet één keer gehad over de tweede plek. We moeten het straks over een heel seizoen bekijken.”

De indrukwekkende opmars van PEC kreeg in Breda verder gestalte, zonder dat de Zwolse bezoekers hun beste wedstrijd speelden. Vooral voor rust had PEC de handen vol aan het opportunistische spel van NAC. Van ’t Schip zag Van Polen op slag van rust een penalty benutten en Saymak de wedstrijd in slotfase beslissen: ,,Ik vond de eerste helft van onze kant niet goed, en ook niet slecht. In de opbouw vonden we niet altijd juiste oplossing. Uiteindelijk komen we, kort voor rust, op een goed moment op 1-0.”