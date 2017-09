Van ‘t Schip neemt Freire mee naar de Johan Cruijff Arena

Freire arriveerde donderdag in Zwolle en de van het Uruguayaanse Atletico Torque gehuurde mandekker werkte vanmorgen zijn eerste training af met de selectie van zijn nieuwe club op de velden van VV Wijthmen. ‘Mijn eerste indruk van hem is positief. Hij wil graag trainen, en ook wil hij graag Engels leren’, aldus de trainer van de Zwollenaren. PEC heeft de hele week in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax getraind op de velden van de vierdeklasser.

Van ’t Schip kan naast Freire in Amsterdam ook beschikken over Wouter Marinus. De aanvallende middenvelder is hersteld van een hamstringblessure en maakt na twee maanden zijn rentree in de wedstrijdselectie. Dico Koppers, die vorige week donderdag zijn achillespees scheurde, ontbreekt tegen Ajax. Hij is in 2018 pas weer beschikbaar.