Van 't Schip neemt Koppers en Dekker mee naar Het Kasteel

Linksback Koppers kwam deze zomer transfervrij over van Willem II maar was in de voorbereiding nog herstellende van een enkelblessure die hij in maart opliep. Dekker stond veel langer aan de kant. De middenvelder liep vorig jaar een zware kruisbandblessure op. Ook zijn rentree is aanstaande, bevestigt Van 't Schip. ,,Als zij dit weekend geen reactie krijgen, gaan ze mee. Ze hebben beiden afgelopen week ruim zestig minuten meegedaan met de beloften."

Waardevol

De terugkeer van Koppers en Dekker is goed nieuws voor Van 't Schip, die alleen Wouter Marinus (hamstring) nog moet missen. Mede door het vertrek van Bart Schenkeveld naar Melbourne City beschikte de coach vorige week tegen Roda JC met Stef Nijland en Erik Israelsson over slechts twee veldspelers op de bank met de nodige eredivisie-ervaring. ,,Ze kunnen nog geen negentig minuten spelen, maar het is wel mooi dat ze weer gaan aansluiten", stelt Van 't Schip. ,,Dico is nieuw, maar je kan wel zien dat hij een aantal jaar op niveau heeft getraind en gespeeld. Rick is er zelfs een jaar uit geweest, maar hij laat op de training zien heel waardevol voor ons te kunnen zijn."

Mutaties?

Van 't Schip wilde zijn opstelling voor de uitwedstrijden tegen Sparta, dat vorige week in de ouverture onderuit ging bij VVV (3-0), niet prijsgeven. PEC kwam bij de competitiestart tegen Roda JC in een behoorlijke tweede helft het slechte eerste half uur te boven: 4-2. Of de coach reden ziet om mutaties aan te brengen in zijn basisploeg? ,,Op zich niet, al moet ik wel zeggen dat ik vind dat wij op de bank ook jongens hebben zitten die ik kan opstellen. Dat zij niet in de basis begonnen tegen Roda JC, betekent voor mij niet dat zij minder zijn. Je kijkt ook naar zaken als fitheid. Het kan dus zomaar zijn dat we wellicht toch iets wijzigen."

De ontmoeting tussen Sparta en PEC Zwolle begint zondag om 16.45 uur op Het Kasteel. De wedstrijd tussen respectievelijk de nummer vijftien en veertien van het vorige eredivisieseizoen staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.