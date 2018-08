Van 't Schip neemt 'verdediger' Bouy meteen op in wedstrijdselectie voor PSV

,,We hebben hem in eerste instantie voor een plek achterin gehaald", stelt Van 't Schip. ,,Door het wegvallen van Dirk Marcellis hadden we daar ook echt versterking nodig. In de toekomst zullen we wellicht verder kijken, ook omdat we weten dat Ouasim op andere posities uit de voeten kan."

Klaar voor een basisplaats is Bouy nog niet, weet de coach. ,,We moeten nu kijken hoe hij er qua wedstrijdfitheid voorstaat. Hij is er tegen PSV al wel bij, maar het is nog niet de bedoeling dat hij negentig minuten gaat spelen. Daar waar we denken dat we hem moeten gebruiken, zullen we een beroep op hem doen. Maar het is nu eerst de bedoeling dat hij maandag met de beloften mee gaat doen en met trainingen aan zijn fitheid gaat werken. Daarin is hij wel verder dan Stanley Elbers. Die trainde met een personal coach, terwijl Ouasim wel steeds bij Leeds United getraind heeft."

,,Doordat hij bij Leeds weinig aan spelen toekwam", vervolgt Van 't Schip, ,, kwam hij vrij voor ons. Ik ben blij met zijn komst omdat hij de nodige ervaring heeft en ik denk dat hij voetballend ook het een en ander kan toevoegen. De toekomst zal uitwijzen of dat ook zo is."