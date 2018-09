Van 't Schip over Bouzanis: 'Aan hem om de druk op te voeren'

Bouzanis viel vooral op als een tweebenige, meevoetballende keeper die geen angst heeft bij het uitkomen. ,,Het is voor Dean belangrijk dat hij meteen een hele wedstrijd heeft kunnen keepen. En voor het vertrouwen is het goed dat hij de nul hield."

Bouzanis mag in Zwolle - door de knieblessure van Diederik Boer - de concurrentie aangaan met Mickey van der Hart, die momenteel eerste keus is bij PEC. ,,Dean moet in principe plaatsnemen achter Mickey", benadrukte Van 't Schip donderdag. ,,Die rol kent hij, bij Melbourne City is hij ook tweede keeper geweest. Daarna werd hij eerste doelman. Het is aan Mickey om te zorgen dat hij erin blijft staan en aan Dean om de druk op te voeren."