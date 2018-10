Van 't Schip tevreden over aanjager Flemming en discipline van PEC Zwolle in derby

De coach van PEC zag zijn ploeg ondanks een sterk begin na ruim een kwartier op achterstand komen, toen Dalmau in de rebound van een vlammende vrije trap van Kuwas trefzeker was. Het spel van PEC werd er tot het laatste half uur niet veel beter op. In het laatste kwart achterhaalde PEC Zwolle de provinciegenoot en ging het nog bijna met de winst aan de haal ook.

Geneutraliseerd

,,We zijn met veel discipline blijven voetballen", zag Van 't Schip. ,,Dat moet ook tegen Heracles, want zij hebben heel gevaarlijke aanvallers waarmee ze ook in counters uit het niets kunnen toeslaan. Ik denk dat we ze, op een moment na rust met Jesper Drost na, heel goed geneutraliseerd hebben. Daar verdient de ploeg een compliment voor. Aan het eind ging het publiek er nog achter staan en kregen we kansen op de zege, maar de bal wilde er niet meer in. Je zag vandaag heel goed dat er veel rek in dit elftal zit.”

Momentenvoetballer