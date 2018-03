Van 't Schip trekt vrije dag PEC Zwolle in na nieuw verlies: Moet iets veranderen

,,Het was teleurstellend om te zien hoe we voetbalden voor rust. Je weet dat je tegen FC Groningen, waar PEC het vaak moeilijk heeft, en helemaal op dit veld, strijd moet leveren. Zij waren veel feller. Daar moet je in mee. Dat lukte niet. Alles ging een te traag tempo, we gaven vreemde ballen en er waren jongens die elkaar verwijten maakten. Daar moeten we het morgen maar eens over hebben", stelde Van 't Schip nadat hij in het noorden met het op play-offs voor Europees voetbal mikkende PEC Zwolle de vierde nederlaag in vijf wedstrijden leed.