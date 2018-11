Van 't Schip verbant ‘niet professionele’ Lachman naar Jong PEC Zwolle

,,Als een speler geblesseerd uitvalt en er wordt aangegeven dat ze moeten warmlopen, moeten ze al weten dat de kans bestaat dat ze in gaan vallen. Dat geldt voor elke speler’’, stelde coach Van 't Schip na het derde opeenvolgende verlies van PEC. ,,Als je dan geroepen wordt, moet je binnen een halve minuut klaar zijn. Dat was nu niet aan de orde. Het is logisch dat er daarna heen en weer woorden vallen in de kleedkamer. Het is niet professioneel. Laat ik het daarbij houden.’’