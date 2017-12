Van 't Schip verrast met basisplaatsen voor Ondaan en Bakker op Woudestein

Vooral de basisplaats van Bakker komt als een verrassing. De middenvelder raakte twee maanden geleden zijn plek kwijt aan Rick Dekker. Hij wordt in Rotterdam als centrale verdediger geposteerd, waardoor op het middenrif weer een plek vrij komt voor Bakker. Nicolas Freire is het slachtoffer. De Argentijnse mandekker maakte de voorbije weken een onwennige indruk en moet dat nu bekopen met een plek op de bank.

Ondaan

Dat geldt ook voor Stef Nijland. De spits kreeg tegen Heerenveen en Utrecht opnieuw de kans als spits, maar kon daarbij geen potten breken. Dat Ondaan hem in Kralingen vervangt als aanvalsleider komt niet geheel als een verrassing. De vleugelaanvaller viel tegen Utrecht sterk in en was maandag drie keer trefzeker voor de beloften van PEC Zwolle.