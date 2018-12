Van 't Schip voert voor kelderkraker tegen NAC opmerkelijke keeperswissel door

Van der Hart keerde door een knieblessure van Boer in augustus na meer dan een jaar terug onder de lat bij PEC. De voorbije maanden ontpopte de sluitpost zich regelmatig tot de redder, door de ploeg bij onder meer Groningen, Emmen en Staphorst te behoeden van een nederlaag. Van der Hart maakte ook indruk op trainer Van ‘t Schip, die in oktober nog liet weten geen reden te zien een herstelde Boer weer tot eerste doelman te bombarderen.

Organisatie

De geplaagde coach is gezien de opstelling voor het zespuntenduel met NAC van die gedachte is afgestapt. Dat Van der Hart vorige week niet vrijuit ging bij de Ajax-treffer van Lasse Schöne, lijkt niet de reden voor de wisseling van de wacht. Hoewel hij wekelijks uitblonk met puike reddingen, liet de organisatie in de Zwolse defensie te wensen over, voornamelijk bij spelhervattingen en ook getuige de vele tegengoals.