Van ’t Schip: We zijn niet onder de indruk, maar ook niet arrogant

In het programmaboekje legde Van ’t Schip in aanloop naar de topper tegen AZ uit dat PEC Zwolle bij een zege een stap zou zetten naar een ‘fantastische’ in plaats van een ‘goede’ eerste seizoenshelft. Als het eerste half jaar voor de huidige nummer vier al niet ‘fantastisch’ is, hielp aanvoerder Bram van Polen met een mislukte penalty in de slotminuten daar een grote kans toe omzeep. PEC had het gat daar kunnen verkleinen tot twee punten. De coach was niet boos, hij steunde zijn captain en grapte over diens hopeloze uitvoering. ‘Of het terecht was geweest, is ook de vraag’, zei hij bovendien eerlijk.

Concurrentie

Van ’t Schip telt zijn zegeningen en weet ook dat PEC de serie met loodzware tegenstanders uitstekend heeft doorstaan. Van de laatste twaalf competitieduels verloor de Zwolse stuntploeg alleen thuis tegen PSV, nadat het eigenlijk heer en meester was geweest. Het verlies tegen de koploper is het enige in de laatste twaalf duels. In de voorbije zes weken sloeg PEC ook de aanval van nieuwe concurrenten af. Vitesse, Utrecht en AZ werden op een gelijkspel gehouden. In Heerenveen werd zelfs gewonnen.

Wat dat zegt? ,,Dat geeft aan dat we een goede en sterke groep hebben die niet onder de indruk is van tegenstanders, maar ook niet arrogant doet”, stelt Van ’t Schip. ,,Dit was ook weer een heel volwassen wedstrijd van onze kant tegen een heel goede ploeg. Als je ziet hoe we tegen de top van Nederland zeker niet de mindere ploeg zijn, dan mogen we daar trots op zijn.”

Maatjes