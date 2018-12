Van 't Schip weigert op te stappen bij ‘mentaal finaal door het ijs gezakt’ PEC Zwolle

PEC liep op een gitzwarte avond, waarin het via Thomas Lam aanvankelijk nog de tweede paal trof, tegen een pijnlijke eliminatie aan. Tijdens het vierde bezoek aan Alkmaar dit jaar ging de prutsende ploeg van Van 't Schip rusten met een man minder en een 3-0 achterstand, om uiteindelijk met 'slechts’ een 5-0 nederlaag en een illusie armer weer in de bus richting Zwolle te stappen.

,,Deze wanprestatie zetten we met zijn allen neer", stelde de coach. ,,De eerste zes minuten ging het nog wel maar na de 1-0 al was het over. We zijn daarna mentaal finaal door het ijs gezakt. Hoe we daarna op het veld stonden, dat mag niet. Je laat je afslachten door niet te verdedigen. Dan mag je de handen dichtknijpen met een 3-0 ruststand. Buiten de eerste kans hebben we niets te vertellen gehad.”

Opeenstapeling

Of Van 't Schip zichzelf de afstraffing aanrekende? ,,Ik ben verantwoordelijk. Ik heb de boel kennelijk niet scherp gekregen. Hoe dat kan, ligt aan zoveel factoren. Het is een opeenstapeling van de afgelopen periode", aldus de coach, die door veel onnodig puntverlies in voornamelijk thuisduel met PEC de vijftiende plek in de eredivisie bezet.