Van ’t Schip wijt puntverlies PEC Zwolle aan te laag baltempo op stroef veld

,,Je speelt tegen een VVV dat organisatorisch goed staat. Dat kun je alleen doorbreken door te scoren. Dat lukte in de eerste helft niet, hoewel we daar wel een aantal momenten voor gehad hebben in de eerste helft. Het baltempo was te laag en daardoor was het allemaal niet voldoende voor de overwinning. In de tweede helft wilden we het baltempo opvoeren, maar dat was lastig omdat het veld te stroef was. Vanwege de vorst kon het ook niet besproeid worden, anders zou het te glad worden. Daardoor was het allemaal niet voldoende voor de overwinning”, aldus Van ’t Schip.

Na drie nederlagen en het gelijkspel tegen VVV is PEC Zwolle gezakt naar de zevende plek op de ranglijst. Deelname aan de play-offs komt langzaamaan in gevaar, maar de coach van PEC Zwolle panikeert niet. ,,Ik heb vandaag ook weer veel goede dingen gezien. Vooral in de eerste helft was het weer herkenbaar. Maar dan moet het even meezitten. Dat was in de eerste seizoenshelft vaak wel het geval. We gaan ervan uit dat we het seizoen tot een goed eind brengen. We hebben nu veertig punten, maar willen meer. Daar zijn nog acht wedstrijden voor. Er is een verschil tussen moeten en willen. We willen naar boven blijven kijken. Plek twee en drie gaan we niet meer halen. Plek vier is ook niet het doel, maar daar mag je best naar streven.”