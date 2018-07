Van 't Schip wil elke linie versterken: 'Maar het moet wel kunnen'

Vijf tegendoelpunten tegen een ploeg uit de 3. Liga, dat is veel. Vindt ook Van 't Schip, die wel benadrukt dat SV Meppen al langer aan de voorbereiding bezig is dan PEC Zwolle. De Duitse club begint over 2,5 week aan het seizoen en is dus al een paar stappen verder. ,,En we misten veel jongens die in aanmerking komen voor een basisplaats."