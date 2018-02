Van 't Schip: 'Winnen bij PSV is lastig, zeker met een man minder'

De trainer had zaterdagavond niet het gevoel dat zijn ploeg minder was dan PSV. Althans, in de eerste 40 minuten. Maar daarna ging het de verkeerde kant op. Keeper Mickey van der Hart kreeg rood, Luuk de Jong kopte vlak voor het verstrijken van de eerste helft de 1-0 binnen.

Het waren niet de eerste tegenvallers voor PEC Zwolle. Eerder in de wedstrijd viel Rick Dekker geblesseerd uit. Over de precieze schade valt nog weinig te zeggen, al vreest de middenvelder zelf niet voor het ergste. Mogelijk is Dekker dinsdag tegen SC Heerenveen alweer inzetbaar.