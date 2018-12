Van 't Schip ziet PEC huid duur verkopen en Ten Hag wijt blessure Onana aan kunstgras

Over de felle beginfase was Van 't Schip te spreken. ,,We deelden meteen wat speldenprikken uit. Daarbij creëerden we wat kansjes en was er het moment met de wel of niet rode kaart voor De Ligt. Daarna worden we ver achteruit gedrukt en komen we verdiend op een 2-0 achterstand.”

Lees ook Strijdbaar PEC Zwolle kan titelaspiraties Ajax geen knauw geven Lees meer

Zian Flemming bracht in de slotfase de spanning enigszins terug in de wedstrijd. ,,Na rust kwamen we beter in het spel en kregen we via Lam nog de kans op de gelijkmaker. Oké, dat was misschien ook wel teveel gevraagd, maar we hebben onze huid duur verkocht. We waren fel en kwamen ook tot wat mogelijkheden. Toen de 1-3 viel, was het gedaan.”

Ten Hag

Erik ten Hag haalde met Ajax drie punten op in Zwolle in de strijd om de titel, maar leek de uitgevallen André Onana en Donny van de Beek voor het Champions League-duel met Bayern München te verliezen. ,,Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Wellicht dat er morgen meer duidelijk is”, aldus Ten Hag.